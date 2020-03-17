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Міжбанк закрився курсом долара вище психологічної позначки

Новини » Фінанси     17.03.2020 - 17:07
Міжбанк закрився курсом долара вище психологічної позначки
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар за день подорожчав ще на 40 копійок, незважаючи на заходи НБУ

Курс долара на міжбанку у продажу 17 березня 2020 року зріс на 43 копійки до 27,15 гривень за долар, курс купівлі до 27,01 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 12 копійок до 29,78 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 27,0100 - 27,1500 грн/долар, євро 29,6353 - 29,7835 грн/євро, російський рубль 0,3596 - 0,3616 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

27,0100

27,1500

EUR/UAH

29,6353

29,7835

RUB/UAH

0,3596

0,3616

Міжбанк закрився курсом долара вище психологічної позначки

Нагадаємо, 16 березня 2020 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,6800 - 26,7200 грн/долар, євро 29,6254 - 29,6672 грн/євро, російський рубль 0,3591 - 0,3599 грн/рубль.

У той же час в обмінних пунктах України 17 березня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 1 гривню 50 копійок до 28,68 гривень за долар, курс євро виріс на 1 гривню 52 копійки до 31,72 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,24 (26,40 - 16 березня), продажу - 28,68 (27,18 - 16 березня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 30,05 (29,27 - 16 березня), продажу - 31,72 (30,20 - 16 березня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,27 (3,25 - 16 березня), продажу 3,81 (3,73 - 16 березня) грн за 10 рублів.

Національний банк України (НБУ) на 18 березня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,05 гривень за долар, що на 53 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 18 березня встановлено на такому рівні: 27,0566 гривень за 1 долар (+0,5317 грн). При цьому курс долара на 17 березня становить 26,5249 гривень за 1 долар.

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Теми: Курс долара
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