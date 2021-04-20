Межбанк закрылся курсом доллара выше 28 гривен

Курс доллара на межбанке в продаже 20 апреля 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 2 копейки до 28,02 гривен за доллар, курс в покупке до 28,00 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 8 копеек до 33,74 гривен за евро.

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: 28,0050 - 28,020 грн/доллар, евро 33,7250 - 33,7450 грн/евро, российский рубль 0,3647 - 0,3651 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 21 апреля 2021 года установил официальный курс на уровне 28,00 гривен за доллар. Курс вырос менее чем на 1 копейку по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 21 апреля установлен на таком уровне: 28,0096 гривен за 1 доллар (+0,0009 грн). При этом курс доллара на 20 апреля составляет: 28,0087 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара растет третий день подряд и вновь поднялся до уровня 28 гривен.