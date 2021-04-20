Міжбанк закрився курсом долара вище 28 гривень

Курс долара на міжбанку в продаж 20 квітня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 2 копійки до 28,02 гривень за долар, курс купівлі до 28,00 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 8 копійок до 33,74 гривень за євро.

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: 28,0050 - 28,020 грн/долар, євро 33,7250 - 33,7450 грн/євро, російський рубль 0,3647 - 0,3651 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 21 квітня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 28,00 гривень за долар. Курс виріс менш ніж на 1 копійку в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 21 квітня встановлено на такому рівні: 28,0096 гривень за 1 долар (+0,0009 грн). При цьому курс долара на 20 квітня складає: 28,0087 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара зростає третій день поспіль і знову піднявся до рівня 28 гривень.