Міжбанк закрився курсом долара нижче за 28 гривень

Курс долара на міжбанку у продажу 9 квітня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії не змінився - 27,93 гривень за долар, курс купівлі - 27,91 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 4 копійки до 33,19 гривень за євро.

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: 27,9100 - 27,9300 грн/долар, євро 33,1766 - 33,1975 грн/євро, російський рубль 0,3605 - 0,3610 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 12 квітня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,90 гривень за долар. Курс знизився на 7 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 12 квітня встановлено на такому рівні: 27,9094 гривень за 1 долар (-0,0674 грн). При цьому курс долара на 9 квітня складає: 27,9768 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара знизився після зростання протягом двох днів підряд.