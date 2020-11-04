Межбанк второй день подряд закрылся снижением курса доллара

На межбанке 4 ноября 2020 года курс доллара в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 11 копеек - до 28,44 гривен, курс в покупке - до 28,53 гривен. Курс евро в продаже снизился на 15 копеек - до 33,29 гривен.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги закрылись в диапазоне 28,4300 - 28,4450 грн/доллар, евро 33,2801 - 33,2977 грн/евро, российский рубль 0,3599 - 0,3605 грн/рубль.

Фото: ситуация на межбанке

Отметим, вчера торги закрылись в диапазоне 28,5200 - 28,5500 грн/доллар, евро 33,4054 - 33,4406 грн/евро, российский рубль 0,3595 - 0,3601 грн/рубль.

Курс НБУ

Что касается официального курса доллара, то Национальный банк на 5 ноября его немного снизил.

Официальный курс гривны к доллару на завтра установлен на уровне 28,5074 гривен за 1 доллар (- 0,0926 грн). При этом курс на 4 ноября составлял 28,6 гривен за 1 доллар.

Таким образом, курс доллара перешел к снижению после продолжительного роста в течение нескольких лет.