Межбанк отрылся снижением курса доллара

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 25 сентября 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 3 копейки до 26,70 гривен за доллар, курс в покупке до 26,68 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 5 копеек до 31,26 гривен за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".
Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: доллар 26,6850 - 26,7050 грн/доллар, евро 31,2427 - 31,2635 грн/евро, российский рубль 0,3672 - 0,3677 грн/рубль.
Напомним, торги по доллару 23 сентября закрылись в диапазоне: доллар 26,7150 - 26,7350 грн/доллар, евро 31,2912 - 31,3120 грн/евро, российский рубль 0,3663 - 0,3669 грн/рубль.
Курс НБУ
Официальный курс гривны к доллару на 27 сентября установлен на таком уровне: 26,6422 гривен за 1 доллар (+0,115 грн). При этом курс доллара на 24 сентября составляет 26,5272 гривен за 1 доллар.
Прогноз
В течение ближайшей недели не ожидается заметного изменения курса доллара к гривне. По прогнозу аналитиков, доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,6 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,6/26,8 грн.