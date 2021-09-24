Курс доллара вырос после падения до минимума с мая 2020 года

Национальный банк Украины (НБУ) на 27 сентября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,64 гривен за доллар. Курс на 12 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс гривны к доллару на 27 сентября установлен на таком уровне: 26,6422 гривен за 1 доллар (+0,115 грн). При этом курс доллара на 24 сентября составляет 26,5272 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара вырос после того, как он упал до минимума с мая прошлого года.

Скриншот (bank.gov.ua)