Міжбанк відрився зниженням курсу долара

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 25 вересня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 3 копійки до 26,70 гривень за долар, курс в покупці до 26,68 гривень за долар. Курс євров у продажу знизився на 5 копійок до 31,26 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: долар 26,6850 - 26,7050 грн/долар, євро 31,2427 - 31,2635 грн/євро, російський рубль 0,3672 - 0,3677 грн/рубль.

Курс НБУ

Офіційний курс гривні до долара на 27 вересня встановлений на такому рівні: 26,6422 гривень за 1 долар (+0,115 грн). При цьому курс долара на 24 вересня становить 26,5272 гривень за 1 долар.

Прогноз

Протягом найближчого тижня не очікується помітної зміни курсу долара до гривні. За прогнозом аналітиків, долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,6 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,6/26,8 грн.