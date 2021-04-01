Межбанк открылся снижением курса доллара в первый день месяца

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 1 апреля 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 2 копейки до 27,84 гривен за доллар, курс в покупке до 27,83 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 5 копеек до 32,64 гривен за евро.

Напомним, торги по доллару на межбанке 31 марта 2021 года закрылись в диапазоне: 27,8450 - 27,8650 грн/доллар, евро 32,6816 - 32,6995 грн/евро, российский рубль 0,3695 - 0,3699 грн/рубль.

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: 27,8300 - 27,8450 грн/доллар, евро 32,6251 - 32,6426 грн/евро, российский рубль 0,3666 - 0,3669 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 1 апреля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,82 гривен за доллар. Курс снизился на 6 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 1 апреля установлен на таком уровне: 27,8226 гривен за 1 доллар (-0,0626 грн). При этом курс доллара на 31 марта составляет: 27,8852 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара снижается второй день подряд после резкого роста.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается умеренный рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,2 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,1/28,3 грн.