Міжбанк відкрився зниженням курсу долара в перший день місяця

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 1 квітня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 2 копійки до 27,84 гривень за долар, курс купівлі до 27,83 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 5 копійок до 32,64 гривень за євро.

Нагадаємо, торги по долару на міжбанку 31 березня 2021 року закрилися в діапазоні: 27,8450 - 27,8650 грн/долар, євро 32,6816 - 32,6995 грн/євро, російський рубль 0,3695 - 0,3699 грн/рубль.

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: 27,8300 - 27,8450 грн/долар, євро 32,6251 - 32,6426 грн/євро, російський рубль 0,3666 - 0,3669 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 1 квітня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,82 гривень за долар. Курс знизився на 6 копійок в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 1 квітня встановлено на такому рівні: 27,8226 гривень за 1 долар (-0,0626 грн). При цьому курс долара на 31 березня становить: 27,8852 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара знижується другий день поспіль після різкого зростання.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується помірний ріст курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,2 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 28,1/28,3 грн.