ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Доллар падает после резкого роста: НБУ установил курс на 1 апреля

Новина українською → Киев, Среда 31 марта 2021 16:50
Доллар падает после резкого роста: НБУ установил курс на 1 апреля Фото: курс доллара падает (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 1 апреля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,82 гривен за доллар. Курс снизился на 8 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 1 апреля установлен на таком уровне: 27,8226 гривен за 1 доллар (-0,0626 грн). При этом курс доллара на 31 марта составляет: 27,8852 гривен за 1 доллар.

Доллар падает после резкого роста: НБУ установил курс на 1 апреля

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара снижается второй день подряд после резкого роста.

Доллар падает после резкого роста: НБУ установил курс на 1 апреля

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 31 марта 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 2 копейки до 27,84 гривен за доллар, курс в покупке до 27,82 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 2 копейки до 32,65 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается умеренный рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,2 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,1/28,3 грн.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Экономика Курс доллара курс НБУ Курс гривны
NEWS
Киев с 5 апреля усиливает локдаун: закрывают школы и садики
Киев с 5 апреля усиливает локдаун: закрывают школы и садики
DAILY
Гид по вакцинам. Что нужно знать о прививках от COVID в Украине
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Гид по вакцинам. Что нужно знать о прививках от COVID в Украине