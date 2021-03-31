Доллар падает после резкого роста: НБУ установил курс на 1 апреля

Национальный банк Украины (НБУ) на 1 апреля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,82 гривен за доллар. Курс снизился на 8 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 1 апреля установлен на таком уровне: 27,8226 гривен за 1 доллар (-0,0626 грн). При этом курс доллара на 31 марта составляет: 27,8852 гривен за 1 доллар. Скриншот (bank.gov.ua) Таким образом, официальный курс доллара снижается второй день подряд после резкого роста. Скриншот (bank.gov.ua)