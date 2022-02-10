Межбанк открылся снижением курса доллара

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 10 февраля 2022 года в продаже по сравнению с предыдущей сессией снизился на 2 копейки до 27,92 гривен за доллар, курс в покупке до 27,90 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 2 копейки до 31,91 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: доллар 27,9000 - 27,9200 грн/доллар, евро 31,8924 - 31,9153 грн/евро, российский рубль 0,3730 - 0,3736 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 10 февраля 2022 года установил официальный курс на уровне 27,97 гривен за доллар. Курс вырос на 1 копейку по сравнению с предыдущим банковским днем.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,6 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,5/27,7 грн.