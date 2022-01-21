Межбанк открылся снижением курса доллара

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 21 января 2022 года в продаже по сравнению с предыдущей сессией снизился на 1 копейку до 28,33 гривен за доллар, курс в покупке - 28,31 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 1 копейку до 32,09 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Курс НБУ

Курс доллара падает второй день подряд после достижения годового максимума. Национальный банк Украины (НБУ) на 21 января 2022 года установил официальный курс на уровне 28,32 гривен за доллар. Курс упал на 8 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,5 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,4/2,6 грн.