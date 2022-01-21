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Межбанк открылся снижением курса доллара

Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 21 января 2022 года в продаже по сравнению с предыдущей сессией снизился на 1 копейку до 28,33 гривен за доллар, курс в покупке - 28,31 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 1 копейку до 32,09 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: доллар 28,3100 - 28,3300 грн/доллар, евро 32,0752 - 32,0950 грн/евро, российский рубль 0,3691 - 0,3695 грн/рубль.

Напомним, 20 января торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 28,3200 - 28,3400 грн/доллар, евро 32,1262 - 32,1488 грн/евро, российский рубль 0,3699 - 0,3703 грн/рубль.

Курс НБУ

Курс доллара падает второй день подряд после достижения годового максимума. Национальный банк Украины (НБУ) на 21 января 2022 года установил официальный курс на уровне 28,32 гривен за доллар. Курс упал на 8 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,5 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,4/2,6 грн.

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