Курс доллара падает второй день подряд после достижения годового максимума

Национальный банк Украины (НБУ) на 21 января 2022 года установил официальный курс на уровне 28,32 гривен за доллар. Курс упал на 8 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс гривны к доллару на 21 января 2022 года установлен на таком уровне: 28,3236 гривен за 1 доллар (-0,0802 грн). При этом курс доллара на 20 января составляет: 28,4038 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара к гривне снижается второй день подряд после того, как он вырос до максимума за год.

Скриншот (bank.gov.ua)