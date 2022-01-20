Межбанк открылся снижением курса доллара

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 20 января 2022 года в продаже по сравнению с предыдущей сессией снизился на 3 копейки до 28,28 гривен за доллар, курс в покупке - 28,26 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 1 копейку до 32,12 гривен за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".
Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: доллар 28,2600 - 28,2800 грн/доллар, евро 32,1061 - 32,1289 грн/евро, российский рубль 0,3693 - 0,3697 грн/рубль.
Напомним, 19 января торги по доллару доллар 28,2900 - 28,3100 грн/доллар, евро 32,0893 - 32,1120 грн/евро, российский рубль 0,3694 - 0,3698 грн/рубль.
Курс НБУ
Курс доллара немного снизился после достижения годового максимума. Национальный банк Украины (НБУ) на 20 января 2022 года установил официальный курс на уровне 28,40 гривен за доллар. Курс упал на 1 копейку по сравнению с предыдущим банковским днем.
Прогноз
По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,5 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,4/2,6 грн.