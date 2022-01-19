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Курс доллара немного снизился после достижения годового максимума

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Украина, Среда 19 января 2022 16:00
Курс доллара немного снизился после достижения годового максимума Фото: курс доллара упал на 1 копейку (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 20 января 2022 года установил официальный курс на уровне 28,40 гривен за доллар. Курс упал на 1 копейку по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 20 января 2022 года установлен на таком уровне: 28,4038 гривен за 1 доллар (-0,0063 грн). При этом курс доллара на 19 января составляет: 28,4101 гривен за 1 доллар.

Курс доллара немного снизился после достижения годового максимума

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара к гривне снизился после того, как накануне он вырос до максимума за год.

Курс доллара немного снизился после достижения годового максимума

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 19 января 2022 года в продаже по сравнению с предыдущей сессией снизился на 1 копейку до 28,38 гривен за доллар, курс в покупке - 28,36 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 11 копеек до 32,15 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,5 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,4/2,6 грн.

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