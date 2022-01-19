Курс доллара немного снизился после достижения годового максимума

Национальный банк Украины (НБУ) на 20 января 2022 года установил официальный курс на уровне 28,40 гривен за доллар. Курс упал на 1 копейку по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс гривны к доллару на 20 января 2022 года установлен на таком уровне: 28,4038 гривен за 1 доллар (-0,0063 грн). При этом курс доллара на 19 января составляет: 28,4101 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара к гривне снизился после того, как накануне он вырос до максимума за год.

Скриншот (bank.gov.ua)