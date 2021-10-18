Міжбанк відкрився зниженням курсу долара на початку тижня

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 18 жовтня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 2 копійки до 26,37 гривень за долар, курс в покупці до 26,35 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 2 копійки до 30,54 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: долар 26,3550 - 26,3750 грн/долар, євро 30,5296 - 30,5448 грн/євро, російський рубль 0,3550 - 0,3750 грн/рубль.

Курс НБУ

НБУ трохи знизив офіційний курс долара перед довгими вихідними. Національний банк України (НБУ) на 18 жовтня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,34 гривень за долар. Курс знизився менш ніж на 1 копійку в порівнянні з попереднім банківським днем.

Прогноз

У жовтні очікується продовження зміцнення гривні до обох основних світових валют. До кінця місяця долар може торгуватися в діапазоні 26,0 - 26,6 грн, євро - в діапазоні 30,0-30,6 грн.