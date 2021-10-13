НБУ немного снизил официальный курс доллара перед длинными выходными
Национальный банк Украины (НБУ) на 18 октября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,34 гривен за доллар. Курс снизился менее чем на 1 копейку по сравнению с предыдущим банковским днем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс гривны к доллару на 18 октября установлен на таком уровне: 26,3419 гривен за 1 доллар (-0,0071 грн). При этом курс доллара на 13 октября составляет: 26,349 гривен за 1 доллар.
Скриншот (bank.gov.ua)
Таким образом, официальный курс доллара снижается второй день подряд.
Скриншот (bank.gov.ua)
Напомним, в октябре 2021 года в связи с празднованием Дня защитников и защитниц Украины рабочий день с пятницы 15 октября переносится на субботу 23 октября. Таким образом, выходными днями будут 14-17 октября 2021 года. В период с 14 по 17 октября 2021 года межбанковские переводы через Систему электронных платежей НБУ будут проводиться датой банковского дня 18 октября 2021 года.
Межбанк
Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 13 октября 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 0,5 копеек до 26,36 гривен за доллар, курс в покупке до 26,34 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 2 копейки до 30,49 гривен за евро.
Прогноз
В октябре ожидается продолжение укрепления гривны к обеим основным мировым валютам. К концу месяца доллар может торговаться в диапазоне 26,0-26,6 грн, евро - в диапазоне 30,0-30,6 грн.