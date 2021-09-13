Межбанк открылся снижением курса доллара

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 13 сентября 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 3 копейки до 26,73 гривен за доллар, курс в покупке до 26,71 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 18 копеек до 31,48 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: доллар 26,7100 - 26,7300 грн/доллар, евро 31,4590 - 31,4825 грн/евро, российский рубль 0,3650 - 0,3654 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 13 сентября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,72 гривен за доллар. Курс снизился на 2 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.

Прогноз

В течение ближайшей недели ожидается снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,6 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,4/26,6 грн.