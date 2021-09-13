Межбанк открылся снижением курса доллара

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 13 сентября 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 3 копейки до 26,73 гривен за доллар, курс в покупке до 26,71 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 18 копеек до 31,48 гривен за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".
Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: доллар 26,7100 - 26,7300 грн/доллар, евро 31,4590 - 31,4825 грн/евро, российский рубль 0,3650 - 0,3654 грн/рубль.
Напомним, торги по доллару 10 сентября закрылись в диапазоне: доллар 26,7400 - 26,7600 грн/доллар, евро 31,6441 - 31,6651 грн/евро, российский рубль 0,3671 - 0,3675 грн/рубль.
Курс НБУ
Национальный банк Украины (НБУ) на 13 сентября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,72 гривен за доллар. Курс снизился на 2 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.
Прогноз
В течение ближайшей недели ожидается снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,6 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,4/26,6 грн.