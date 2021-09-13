Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 13 вересня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 3 копійки до 26,73 гривень за долар, курс в покупці до 26,71 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 18 копійок до 31,48 гривень за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".
Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: долар 26,7100 - 26,7300 грн/долар, євро 31,4590 - 31,4825 грн/євро, російський рубль 0,3650 - 0,3654 грн/рубль.
Нагадаємо, торги по долару 10 вересня закрилися в діапазоні: долар 26,7400 - 26,7600 грн/долар, євро 31,6441 - 31,6651 грн/євро, російський рубль 0,3671 - 0,3675 грн/рубль.
Курс НБУ
Національний банк України (НБУ) на 13 вересня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,72 гривень за долар. Курс знизився на 2 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.
Прогноз
Протягом найближчого тижня очікується зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,6 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,4/26,6 грн.