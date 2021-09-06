Межбанк открылся снижением курса доллара

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 6 сентября 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 26,88 гривен за доллар, курс в покупке до 26,86 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 7 копеек до 31,90 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: доллар 26,8650 - 26,8850 грн/доллар, евро 31,8860 - 31,9098 грн/евро, российский рубль 0,3682 - 0,3686 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 6 сентября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,92 гривен за доллар. Курс на 10 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Прогноз

В течение ближайшей недели сильного изменения курса доллара к гривне не ожидается. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,85 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,8/27,0 грн.