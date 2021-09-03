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Курс доллара упал ниже 27 гривен

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Украина, Пятница 03 сентября 2021 16:00
Курс доллара упал ниже 27 гривен Фото: курс доллара упал на 10 копеек (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 6 сентября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,92 гривен за доллар. Курс на 10 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 6 сентября установлен на таком уровне: 26,9298 гривен за 1 доллар (-0,0949 грн). При этом курс доллара на 3 сентября составляет 27,0247 гривен за 1 доллар.

Курс доллара упал ниже 27 гривен

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара снизился после того, как он поднялся выше 27 гривен.

Курс доллара упал ниже 27 гривен

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 3 сентября 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 0,5 копейки до 26,97 гривен за доллар, курс в покупке до 26,95 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 5 копеек до 32,03 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в сентябре курс доллара может стабилизироваться вблизи нынешних уровней, а евро может умеренно снизиться из-за перспектив его ослабления на мировом рынке. К концу месяца доллар может торговаться в диапазоне 26,6-27,1 грн, евро - в диапазоне 31,2-31,8 грн.

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