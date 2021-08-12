Межбанк открылся снижением курса доллара

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 12 августа 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 26,78 гривен за доллар, курс в покупке до 26,76 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 2 копейки до 31,42 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: 26,7600 - 26,7800 грн/доллар, евро 31,4028 - 31,4263грн/евро, российский рубль 0,3637 - 0,3641 грн/рубль.

Курс НБУ

Курс доллара вырос после достижения годового минимума. Официальный курс гривны к доллару на 12 августа установлен на таком уровне: 26,8042 гривен за 1 доллар (+0,0485 грн). При этом курс доллара на 11 августа составляет 26,7557 гривен за 1 доллар.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в августе продолжится снижение доллара и евро к гривне, так как сохранится большинство нынешних факторов. К концу месяца доллар может торговаться в диапазоне 26,3-26,9 грн, евро - в диапазоне 31,2-31,9 грн.