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Курс доллара растет второй день подряд

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Украина, Среда 21 июля 2021 16:01
Курс доллара растет второй день подряд Фото: курс доллара вырос на 2 копейки (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 22 июля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,22 гривен за доллар. Курс на 2 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 22 июля установлен на таком уровне: 27,2405 гривен за 1 доллар (+0,02 грн). При этом курс доллара на 21 июля составляет 27,2205 гривен за 1 доллар.

Курс доллара растет второй день подряд

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара растет второй день подряд.

Курс доллара растет второй день подряд

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Межбанк сегодня открылся ростом курса доллара. Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 21 июля 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 1 копейку до 27,23 гривен за доллар, курс в покупке до 27,21 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 1 копейку до 32,02 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели заметного изменения курса доллара к гривне не ожидается. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,2 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,1/27,3 грн.

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