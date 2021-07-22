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Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

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Україна, Четвер 22 липня 2021 10:13
Міжбанк відкрився зниженням курсу долара Фото: курс долара знизився на 1 копійку (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 22 липня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 27,24 гривень за долар, курс в покупці до 27,22 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 2 копійки до 32,13 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: 27,2200 - 27,2400 грн/долар, євро 32,1168 - 32,1377 грн/євро, російський рубль 0,3689-0,3693 грн/рубль.

Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

Нагадаємо, торги по долару 21 липня закрилися в діапазоні: 27,2300 - 27,2500 грн/долар, євро 32,0905 - 32,1141 грн/євро, російський рубль 0,3672-0,3675 грн/рубль.

Курс НБУ

Курс долара зростає другий день поспіль. Офіційний курс гривні до долара на 22 липня встановлено на такому рівні: 27,2405 гривень за 1 долар (+0,02 грн). При цьому курс долара на 21 липня становить 27,2205 гривень за 1 долар.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня помітної зміни курсу долара до гривні не очікується. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,2 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,1/27,3 грн.

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