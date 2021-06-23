Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 23 червня 2021 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 3 копійки до 27,31 гривень за долар, курс в покупці до 27,29 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 3 копійки до 32,56 гривень за євро.

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: 27,2900 - 27,3100 грн/долар, євро 32,5433 - 32,5671 грн/євро, російський рубль 0,3751-0,3755 грн/рубль.

Курс НБУ

Офіційний курс долара зростає четвертий день поспіль після того, як впав до мінімуму майже за рік.

Офіційний курс гривні до долара на 23 червня встановлено на такому рівні: 27,305 гривень за 1 долар (+0,1115 грн). При цьому курс долара на 22 червня становить 27,1935 гривень за 1 долар.

Прогноз

Протягом найближчого тижня очікується зростання курсу долара до гривні. За прогнозом аналітиків, долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,3 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,2/27,4 грн.