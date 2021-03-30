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Межбанк открылся снижением курса доллара

Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 30 марта 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 27,95 гривен за доллар, курс в покупке до 27,93 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 9 копеек до 32,83 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 27,9300 - 27,9500 грн/доллар, евро 32,8121 - 32,8356 грн/евро, российский рубль 0,3695 - 0,3699 грн/рубль.

Напомним, 29 марта торги по доллару закрылись в диапазоне: 27,9450 - 27,9650 грн/доллар, евро 32,9080 - 32,9287 грн/евро, российский рубль 0,3678 - 0,3682 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 30 марта 2021 года установил официальный курс на уровне 27,96 гривен за доллар. Курс вырос менее чем 1 копейку по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 30 марта установлен на таком уровне: 27,9694 гривен за 1 доллар (+0,0015 грн). При этом курс доллара на 29 марта составляет: 27,9679 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара вырос после снижения накануне.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается умеренный рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,2 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,1/28,3 грн.

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