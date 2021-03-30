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Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 30 березня 2021 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 27,95 гривень за долар, курс купівлі до 27,93 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 9 копійок до 32,83 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 27,9300 - 27,9500 грн/долар, євро 32,8121 - 32,8356 грн/євро, російський рубль 0,3695 - 0,3699 грн/рубль.

Нагадаємо, 29 березня торги по долару закрилися в діапазоні: 27,9450 - 27,9650 грн/долар, євро 32,9080 - 32,9287 грн/євро, російський рубль 0,3678 - 0,3682 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 30 березня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,96 гривень за долар. Курс виріс менш ніж на 1 копійку в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 30 березня встановлено на такому рівні: 27,9694 гривень за 1 долар (+0,0015 грн). При цьому курс долара на 29 березня становить: 27,9679 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара виріс після зниження напередодні.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується помірний ріст курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,2 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 28,1/28,3 грн.

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