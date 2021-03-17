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Межбанк открылся снижением курса доллара

Новина українською → Украина, Среда 17 марта 2021 10:19
Межбанк открылся снижением курса доллара Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 17 марта 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 2 копейки до 27,74 гривен за доллар, курс в покупке до 27,72 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 8 копеек до 32,97 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: 27,7200 - 27,7400 грн/доллар, евро 32,9535 - 32,9773 грн/евро, российский рубль 0,3790 - 0,3794 грн/рубль.

Межбанк открылся снижением курса доллара

Напомним, торги по доллару на межбанке 16 марта 2021 года закрылись в диапазоне: 27,7400 - 27,7600 грн/доллар, евро 33,0327 - 33,0566 грн/евро, российский рубль 0,3814 - 0,3818 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 17 марта 2021 года установил официальный курс на уровне 27,65 гривен за доллар. Курс на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 17 марта установлен на таком уровне: 27,6525 гривен за 1 доллар (+0,0091 грн). При этом курс доллара на 16 марта составляет 27,6434 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара растет после снижения в течение двух дней подряд.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается незначительное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,7 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,6/27,8 грн.

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