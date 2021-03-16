Курс доллара перешел к росту на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 16 марта 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 14 копеек до 27,76 гривен за доллар, курс в покупке до 27,74 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 11 копеек до 33,05 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Напомним, торги по доллару на межбанке 15 марта 2021 года закрылись в диапазоне: 27,6100 - 27,6250 грн/доллар, евро 32,9359 - 32,9483 грн/евро, российский рубль 0,3773 - 0,3777 грн/рубль.

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: 27,7400 - 27,7600 грн/доллар, евро 33,0327 - 33,0566 грн/евро, российский рубль 0,3814 - 0,3818 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 17 марта 2021 года установил официальный курс на уровне 27,65 гривен за доллар. Курс на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 17 марта установлен на таком уровне: 27,6525 гривен за 1 доллар (+0,0091 грн). При этом курс доллара на 16 марта составляет 27,6434 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара растет после снижения в течение двух дней подряд.