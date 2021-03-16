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Доллар дорожает: НБУ установил курс на 17 марта

Новина українською → Украина, Вторник 16 марта 2021 16:11
Доллар дорожает: НБУ установил курс на 17 марта Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 17 марта 2021 года установил официальный курс на уровне 27,65 гривен за доллар. Курс на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 17 марта установлен на таком уровне: 27,6525 гривен за 1 доллар (+0,0091 грн). При этом курс доллара на 16 марта составляет 27,6434 гривен за 1 доллар.

Доллар дорожает: НБУ установил курс на 17 марта

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара растет после снижения в течение двух дней подряд.

Доллар дорожает: НБУ установил курс на 17 марта

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 16 марта 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 0,5 копеек до 27,615 гривен за доллар, курс в покупке до 27,60 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 4 копейки до 32,94 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается незначительное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,7 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,6/27,8 грн.

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