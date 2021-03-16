Доллар дорожает: НБУ установил курс на 17 марта

Национальный банк Украины (НБУ) на 17 марта 2021 года установил официальный курс на уровне 27,65 гривен за доллар. Курс на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 17 марта установлен на таком уровне: 27,6525 гривен за 1 доллар (+0,0091 грн). При этом курс доллара на 16 марта составляет 27,6434 гривен за 1 доллар. Скриншот (bank.gov.ua) Таким образом, официальный курс доллара растет после снижения в течение двух дней подряд. Скриншот (bank.gov.ua)