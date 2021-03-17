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Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

Новость на русском → Україна, Середа 17 березня 2021 10:19
Міжбанк відкрився зниженням курсу долара Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 17 березня 2021 року в продажу у порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 2 копійки до 27,74 гривень за долар, курс купівлі до 27,72 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 8 копійок до 32,97 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: 27,7200 - 27,7400 грн/долар, євро 32,9535 - 32,9773 грн/євро, російський рубль 0,3790 - 0,3794 грн/рубль.

Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

Нагадаємо, торги по долару на міжбанку 16 березня 2021 року закрилися в діапазоні: 27,7400 - 27,7600 грн/долар, євро 33,0327 - 33,0566 грн/євро, російський рубль 0,3814 - 0,3818 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 17 березня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,65 гривень за долар. Курс на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 17 березня встановлено на такому рівні: 27,6525 гривень за 1 долар (+0,0091 грн). При цьому курс долара на 16 березня становить 27,6434 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара зростає після зниження протягом двох днів підряд.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується незначне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,7 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,6/27,8 грн.

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