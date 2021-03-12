Межбанк открылся снижением курса доллара

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 12 марта 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 2 копейки до 27,73 гривен за доллар, курс в покупке до 27,72 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 2 копейки до 33,10 гривен за евро.

Напомним, торги по доллару на межбанке 11 марта 2021 года закрылись в диапазоне: 27,7300 - 27,7500 грн/доллар, евро 33,1068 - 33,1279 грн/евро, российский рубль 0,3768 - 0,3773 грн/рубль.

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: 27,7200 - 27,7350 грн/доллар, евро 33,0893 - 33,1072 грн/евро, российский рубль 0,3768 - 0,3771 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 12 марта 2021 года установил официальный курс на уровне 27,74 гривен за доллар. Курс на 4 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 12 марта установлен на таком уровне: 27,7486 гривен за 1 доллар (+0,0470 грн). При этом курс доллара на 11 марта составляет 27,7016 гривен за 1 доллар.

Таким образом, курс доллара вырос после снижения накануне.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,6 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,5/27,7 грн.