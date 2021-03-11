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Курс доллара прекратил снижение на межбанке

Новина українською → Украина, Четверг 11 марта 2021 17:40
Курс доллара прекратил снижение на межбанке Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке в продаже 11 марта 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 1 копейку до 27,75 гривен за доллар, курс в покупке до 27,73 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 8 копеек до 33,12 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: 27,7300 - 27,7500 грн/доллар, евро 33,1068 - 33,1279 грн/евро, российский рубль 0,3768 - 0,3773 грн/рубль.

Напомним, торги по доллару на межбанке 10 марта 2021 года закрылись в диапазоне: 27,7200 - 27,7400 грн/доллар, евро 33,0228 - 33,0466 грн/евро, российский рубль 0,3757 - 0,3761 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 12 марта 2021 года установил официальный курс на уровне 27,74 гривен за доллар. Курс на 4 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 12 марта установлен на таком уровне: 27,7486 гривен за 1 доллар (+0,0470 грн). При этом курс доллара на 11 марта составляет 27,7016 гривен за 1 доллар.

Таким образом, курс доллара вырос после снижения накануне.

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