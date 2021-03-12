Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 12 березня 2021 року в продажу у порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 2 копійки до 27,73 гривень за долар, курс купівлі до 27,72 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 2 копійки до 33,10 гривень за євро.

Нагадаємо, торги по долару на міжбанку 11 березня 2021 року закрилися в діапазоні: 27,7300 - 27,7500 грн/долар, євро 33,1068 - 33,1279 грн/євро, російський рубль 0,3768 - 0,3773 грн/рубль.

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: 27,7200 - 27,7350 грн/долар, євро 33,0893 - 33,1072 грн/євро, російський рубль 0,3768 - 0,3771 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 12 березня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,74 гривень за долар. Курс на 4 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 12 березня встановлено на такому рівні: 27,7486 гривень за 1 долар (+0,0470 грн). При цьому курс долара на 11 березня становить 27,7016 гривень за 1 долар.

Таким чином, курс долара виріс після зниження напередодні.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,6 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,5/27,7 грн.