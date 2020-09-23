Межбанк открылся снижением курса доллара

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар опустился ниже уровня 28,20

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 23 сентября 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 3 копейки до 28,18 гривен за доллар, курс в покупке до 28,16 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 8 копеек до 32,95 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 28,1650 - 28,1850 грн/доллар, евро 32,9305 - 32,9539 грн/евро, российский рубль 0,3693 - 0,3698 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 28,1650 28,1850 EUR/UAH 32,9305 32,9539 RUB/UAH 0,3693 0,3698

Отметим, 22 сентября торги по доллару закрылись в диапазоне: 28,1950 - 28,2200 грн/доллар, евро 33,0670 - 33,0964 грн/евро, российский рубль 0,3712 - 0,3717 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 23 сентября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,20 гривен за доллар. Курс менее чем на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 23 сентября установлен на таком уровне: 28,2059 гривен за 1 доллар (+0,0037 грн). При этом курс доллара на 22 сентября составляет 28,2022 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс поднялся до максимума с начала 2020 года.

Напомним, украинский бизнес закладывает на 2021 курс гривны к доллару на уровне 29 гривен доллар. Соответствующие данные содержит исследование прогнозов бизнеса Global Outlook, проведенное Европейской бизнес ассоциацией (ЕБА).

Глава Совета НБУ Богдан Данилишин заявил, что на финансовом рынке Украины в сентябре наблюдается турбулентность. Курс гривны к доллару с начала месяца девальвировал на 2,1%, учитывая преобладание спроса на иностранную валюту над ее предложением, которое в среднем с начала сентября составило 23 млн долларов в день.