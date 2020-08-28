Межбанк открылся снижением курса доллара

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 28 августа 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 5 копеек до 27,47 гривен за доллар, курс в покупке до 27,45 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 19 копейки до 32,66 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 27,4500 - 27,4750 грн/доллар, евро 32,6325 - 32,6622 грн/евро, российский рубль 0,3671 - 0,3676 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,4500 27,4750 EUR/UAH 32,6325 32,6622 RUB/UAH 0,3671 0,3676

Отметим, 27 августа торги по доллару закрылись в диапазоне: 27,4950 - 27,5200 грн/доллар, евро 32,4495 - 32,4763 грн/евро, российский рубль 0,3668 - 0,3675 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 28 августа 2020 года установил официальный курс на уровне 27,46 гривен за доллар, что на 8 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Напомним, Минэкономики улучшило ожидания на 2020 год по курсу доллара. Министерство ожидает, что среднегодовой курс в 2020 году составит 27 гривен за доллар (в официальном прогнозе - 29,5 гривен за доллар), концу года - 28,3 гривен +/- 1 гривна (в официальном прогнозе - 30 гривен за доллар).

Как сообщало РБК-Украина, глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что признание банка "Аркада" неплатежеспособным не отразится на банковской системе Украины, поскольку специализированный банк занимал небольшую долю.