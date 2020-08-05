Межбанк открылся снижением курса доллара

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 5 августа 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 5 копеек до 27,74 гривен за доллар, курс в покупке до 27,72 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 2 копейки до 32,83 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 27,7200 - 27,7400 грн/доллар, евро 32,7962 - 32,8199 грн/евро, российский рубль 0,3785 - 0,3789 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,7200 27,7400 EUR/UAH 32,7962 32,8199 RUB/UAH 0,3785 0,3789

Отметим, 4 августа торги по доллару закрылись в диапазоне 27,7600 - 27,7900 грн/доллар, евро 32,5430 - 32,5782 грн/евро, российский рубль 0,3766 - 0,3774 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 5 августа 2020 года установил официальный курс на уровне 27,82 гривен за доллар, что на 9 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Отметим, по прогнозу группы ICU, на текущей неделе курс доллара будет колебаться около уровня 28 гривен, а ситуация на валютном рынке будет зависеть от активности выхода нерезидентов из ОВГЗ и уровня рефинансирования долговых выплат.

Напомним, население Украины в июле 2020 года продало коммерческим банкам наличной валюты 1 542,9 млн долларов (в эквиваленте) и купило на 1 320,9 млн долларов.

Таким образом, в июле снова наблюдалась чистая продажа валюты населением, которая составила 222,0 млн долларов.