Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 5 серпня 2020 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії знизився на 5 копійок до 27,74 гривень за долар, курс купівлі до 27,72 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 2 копійки до 32,83 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 27,7200 - 27,7400 грн/долар, євро 32,7962 - 32,8199 грн/євро, російський рубль 0,3785 - 0,3789 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,7200 27,7400 EUR/UAH 32,7962 32,8199 RUB/UAH 0,3785 0,3789

Відзначимо, 4 серпня торги по долару закрилися в діапазоні 27,7600 - 27,7900 грн/долар, євро 32,5430 - 32,5782 грн/євро, російський рубль 0,3766 - 0,3774 грн/рубль

Національний банк України (НБУ) на 5 серпня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,82 гривень за долар, що на 9 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Відзначимо, за прогнозом групи ICU, на поточному тижні курс долара буде коливатися близько рівня 28 гривень, а ситуація на валютному ринку буде залежати від активності виходу нерезидентів із ОВДП і рівня рефінансування боргових виплат.

Нагадаємо, населення України в липні 2020 року продало комерційним банкам готівкової валюти 1 542,9 млн доларів (в еквіваленті) і купило на 1 320,9 млн доларів.

Таким чином, у липні знову спостерігався чистий продаж валюти населенням, який склав 222,0 млн доларів.