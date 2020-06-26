Межбанк открылся снижением курса доллара

Доллар подешевел на 4 копейки
Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 25 июня 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 4 копейки до 26,70 гривен за доллар, курс в покупке до 26,68 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 5 копеек до 29,94 гривен за евро.
Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".
Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 26,6800 - 26,7000 грн/доллар, евро 29,9189 - 29,9413 грн/евро, российский рубль 0,3858 - 0,3865 грн/рубль.
|
Валюта
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Bid
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Offer
|
USD/UAH
|
26,6800
|
26,7000
|
EUR/UAH
|
29,9189
|
29,9413
|
RUB/UAH
|
0,3858
|
0,3865
Отметим, торги по доллару на межбанке 24 июня 2020 года закрылись в диапазоне 26,7200 - 26,7400 грн/доллар, евро 29,9718 - 29,9915 грн/евро, российский рубль 0,3858 - 0,3862 грн/рубль.
Национальный банк Украины (НБУ) на 26 июня 2020 года установил официальный курс на уровне 26,70 гривен за доллар. Курс на 5 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.
Напомним, заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб заявил, что экономика Украины пока что не прошла дно кризиса.
Отметим, МВФ ухудшил прогноз падения мировой экономики в 2020 году до 4,9%.
Автор: Александр Белоус