Межбанк открылся снижением курса доллара

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар подешевел на 4 копейки

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 25 июня 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 4 копейки до 26,70 гривен за доллар, курс в покупке до 26,68 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 5 копеек до 29,94 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 26,6800 - 26,7000 грн/доллар, евро 29,9189 - 29,9413 грн/евро, российский рубль 0,3858 - 0,3865 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 26,6800 26,7000 EUR/UAH 29,9189 29,9413 RUB/UAH 0,3858 0,3865

Отметим, торги по доллару на межбанке 24 июня 2020 года закрылись в диапазоне 26,7200 - 26,7400 грн/доллар, евро 29,9718 - 29,9915 грн/евро, российский рубль 0,3858 - 0,3862 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 26 июня 2020 года установил официальный курс на уровне 26,70 гривен за доллар. Курс на 5 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Напомним, заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб заявил, что экономика Украины пока что не прошла дно кризиса.

Отметим, МВФ ухудшил прогноз падения мировой экономики в 2020 году до 4,9%.

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Автор: Александр Белоус