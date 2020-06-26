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Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

Новини » Економіка     26.06.2020 - 10:42
Міжбанк відкрився зниженням курсу долара
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подешевшав на 4 копійки

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 25 червня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 4 копійки до 26,70 гривень за долар, курс купівлі до 26,68 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 5 копійок до 29,94 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 26,6800 - 26,7000 грн/долар, євро 29,9189 - 29,9413 грн/євро, російський рубль 0,3858 - 0,3865 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

26,6800

26,7000

EUR/UAH

29,9189

29,9413

RUB/UAH

0,3858

0,3865

Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

Зазначимо, торги по долару на міжбанку 24 червня 2020 року закрилися в діапазоні 26,7200 - 26,7400 грн/долар, євро 29,9718 - 29,9915 грн/євро, російський рубль 0,3858 - 0,3862 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 26 червня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,70 гривень за долар. Курс на 5 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Нагадаємо, заступник глави НБУ Дмитро Сологуб заявив, що економіка України поки що не пройшла дно кризи.

Зазначимо, МВФ погіршив прогноз падіння світової економіки в 2020 році до 4,9%.

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Автор: Олександр Білоус

Теги Курс долара Новини України Курс долараКурс євроКурс рубля
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