Межбанк открылся снижением курса доллара

На открытии межбанковского валютного рынка 17 июня курс доллара в продаже опустился до 26,77 гривен. Это на пять копеек ниже по сравнению с закрытием предыдущей сессии.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

В то же время курс евро в продаже остается стабильным, торгуясь на отметке 30,21 гривен.

Сегодня торги на межбанке открылись в диапазоне 26,7500 - 26,7700 грн/доллар, евро 30,1927 - 30,2152 грн/евро, российский рубль 0,3850 - 0,3854 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 26,7500 26,7700 EUR/UAH 30,1927 30,2152 RUB/UAH 0,3850 0,3854

Отметим, 16 июня торги закрылись в диапазоне 26,8000 - 26,8200 грн/доллар, евро 30,1982 - 30,2207 грн/евро, российский рубль 0,3864 - 0,3869 грн/рубль.

Напомним, ранее старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович рассказал РБК-Украина, что на этой неделе не будет шоковых моментов на валютном рынке, а курс продолжит колебаться в пределах коридора 26,5-27 гривен за доллар.

Официальный курс на 17 июня установлен на уровне 26,74 гривен за доллар, накануне Национальный банк понизил его сразу на 10 копеек, хотя в начале недели украинская валюта демонстрировала тенденции к ослаблению.