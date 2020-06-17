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Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

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Долар на відкритті подешевшав на п'ять копійок, євро стабільний

На відкритті міжбанківського валютного ринку 17 червня курс долара в продажу опустився до 26,77 гривень. Це на п'ять копійок нижче в порівнянні із закриттям попередньої сесії.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Водночас курс євро у продажу залишається стабільним, торгуючись на позначці 30,21 гривень.

Сьогодні торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 26,7500 - 26,7700 грн/долар, євро 30,1927 - 30,2152 грн/євро, російський рубль 0,3850 - 0,3854 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

26,7500

26,7700

EUR/UAH

30,1927

30,2152

RUB/UAH

0,3850

0,3854

Відзначимо, 16 червня торги закрилися в діапазоні 26,8000 - 26,8200 грн/долар, євро 30,1982 - 30,2207 грн/євро, російський рубль 0,3864 - 0,3869 грн/рубль

Нагадаємо, раніше старший фінансовий аналітик групи ICU Тарас Котович розповів РБК-Україна, що цього тижня не буде шокових моментів на валютному ринку, а курс продовжить коливатися в межах коридору 26,5-27 гривень за долар.

Офіційний курс на 17 червня встановлено на рівні 26,74 гривень за долар, напередодні Національний банк знизив його відразу на 10 копійок, хоча на початку тижня українська валюта демонструвала тенденцію до послаблення.

Автор: РБК-Україна

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