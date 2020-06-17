НБУ на 17 июня резко снизил курс доллара

Фото: доллар немного подешевел (РБК-Украина)

Курс доллара на 17 июня опустили сразу на 10 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 17 июня 2020 года опустил курс доллара сразу на 10 копеек. Официальный курс установлен на уровне 26,74 гривен за доллар.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Согласно данным НБУ, официальный курс на 17 июня установлен на уровне 26,7424 гривен за один доллар (-0,1016 грн). При этом курс доллара на 16 июня составлял 26,844 гривен.

Межбанк

Вчера на открытии межбанка курс доллара к гривне в продаже падал до отметки 26,75. В то же время курс евро перешел к росту, достигнув 30,31 гривен.

В течение дня курсы были стабильными, однако на закрытии межбанка доллар начал резко расти и остановился на отметке 26,82 доллара. Евро стабилизировался и в конце дня торговался на уровне 30,22 гривен.

Наличный рынок

Средний курс доллара в украинских обменниках вчера опустился на пару копеек - до 26,84 гривен. Что касается европейской валюты, то евро прибавил 10 копеек, торгуясь на отметке 30,30 гривен.

Средний курс покупки доллара на наличном рынке был на уровне 26,63 (26,63 - 15 июня), продажи - 26,84 (26,86 - 15 июня) грн за доллар. Средний курс покупки евро 29,77 (29,71 - 15 июня), продажи - 30,30 (30,20 - 15 июня) грн за евро. Средний курс покупки российского рубля 3,41 (3,40 - 15 июня), продажи 3,87 (3,87 - 15 июня) грн за 10 рублей.

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Автор: РБК-Украина