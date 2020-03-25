Межбанк открылся снижением курса доллара

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 25 марта 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 5 копеек до 27,94 гривен за доллар, курс в покупке до 27,90 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 3 копейки до 30,22 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 27,9000 - 27,9400 грн/доллар, евро 30,1850 - 30,2282 грн/евро, российский рубль 0,3596 - 0,3603 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,9000 27,9400 EUR/UAH 30,1850 30,2282 RUB/UAH 0,3596 0,3603

Напомним, 24 марта 2020 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 27,9200 - 27,9900 грн/доллар, евро 30,1200 - 30,1900 грн/евро, российский рубль 0,3550 - 0,3562 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 25 марта 2020 года установил официальный курс на уровне 27,77 гривен за доллар, что на 34 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 25 марта установлен на таком уровне: 27,7728 гривен за 1 доллар (-0,3398 грн). При этом курс доллара на 24 марта составляет 28,1126 гривен за 1 доллар.

Как сообщало РБК-Украина, 24 марта впервые за последние несколько недель Национальному банку не пришлось проводить интервенции по продаже валюты, а межбанковский рынок балансировался без участия НБУ.

Согласно прогнозу аналитиков Альпари, курс доллара к гривне будет расти в течение этой недели. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,7-27,8 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,7/28,0 грн.