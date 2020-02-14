Межбанк открылся снижением курса доллара

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар подешевел на 1 копейку

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 14 февраля 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 24,45 гривен за доллар, курс в покупке до 24,43 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 6 копеек до 26,49 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 24,4300 - 24,4500 грн/доллар, евро 26,4723 - 26,4915 грн/евро, российский рубль 0,3849 - 0,3854 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,4300 24,4500 EUR/UAH 26,4723 26,4915 RUB/UAH 0,3849 0,3854

Напомним, 13 февраля 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 24,4400 - 24,4600 грн/доллар, евро 26,5296 - 26,5513 грн/евро, российский рубль 0,3850 - 0,3855 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 14 февраля 2020 года установил официальный курс на уровне 24,47 гривен за доллар, что на 2 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 14 февраля установлен на таком уровне: 24,4795 гривен за 1 доллар (-0,0171 грн). При этом курс доллара на 13 февраля составляет 24,4966 гривен за 1 доллар.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 3-7 февраля 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 362,50 млн долларов и продал на 45,00 млн долларов. Центробанк снова покупал валюту после недельного перерыва.

По прогнозу аналитиков в течение недели ожидается снижение курса доллара к гривне. Согласно прогнозу, доллар на межбанке может торговаться через неделю около 24,1 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 24,0/24,2 грн.