Межбанк открылся снижением курса доллара

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 21 января 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 8 копеек до 24,26 гривен за доллар, курс в покупке до 24,23 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 7 копеек до 26,90 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 24,2300 - 24,2600 грн/доллар, евро 26,8686 - 26,9019 грн/евро, российский рубль 0,3913 - 0,3919 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,2300 24,2600 EUR/UAH 26,8686 26,9019 RUB/UAH 0,3913 0,3919

Напомним, 20 января 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 24,3000 - 24,3400 грн/доллар, евро 26,9316 - 26,9735 грн/евро, российский рубль 0,3947 - 0,3955 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 21 января 2020 года установил официальный курс на уровне 24,32 гривен за доллар, что на 7 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 21 января установлен на таком уровне: 24,3257 гривен за 1 доллар (+0,0730 грн). При этом курс доллара на 20 января составляет 24,2527 гривен за 1 доллар.

Отметим, аналитики в течение недели ожидают рост курса доллара к гривне. Согласно прогнозу, доллар на межбанке может торговаться через неделю около 24,5 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 24,3/24,6 грн.