ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Межбанк открылся снижением курса доллара

Новости » Финансы     17.01.2020 - 10:40
Межбанк открылся снижением курса доллара
Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Валютный рынок пока никак не отреагировал на отставку премьера

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 17 января 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 24,18 гривен за доллар, курс в покупке до 24,14 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 4 копейки до 26,92 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 24,1400 - 24,1800 грн/доллар, евро 26,8871 - 26,9220 грн/евро, российский рубль 0,3926 - 0,3913 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

24,1400

24,1800

EUR/UAH

26,8871

26,9220

RUB/UAH

0,3926

0,3913

Межбанк открылся снижением курса доллара

Напомним, 16 января 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 24,1700 - 24,1950 грн/доллар, евро 26,9326 - 26,9604 грн/евро, российский рубль 0,3919 - 0,3925 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 17 января 2020 года установил официальный курс на уровне 24,09 гривен за доллар, что на 11 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 17 января установлен на таком уровне: 24,0923 гривен за 1 доллар (+0,1102 грн). При этом курс доллара на 16 января составляет 23,9821 гривен за 1 доллар.

Напомним, премьер-министр Украины Алексей Гончарук утром 17 января заявил, что подает в отставку.

Отметим, по данным НБУ, руководители украинских предприятий ожидают среднее значение обменного курса через 12 месяцев на уровне 27,43 грн/доллар.

Украинский бизнес дал прогноз курса доллара на год НБУ на 17 января повысил официальный курс доллара
Темы: Курс доллара
Новости Украины Курс доллараКурс евроКурс рубля
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь