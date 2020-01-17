Межбанк открылся снижением курса доллара

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Валютный рынок пока никак не отреагировал на отставку премьера

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 17 января 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 24,18 гривен за доллар, курс в покупке до 24,14 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 4 копейки до 26,92 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 24,1400 - 24,1800 грн/доллар, евро 26,8871 - 26,9220 грн/евро, российский рубль 0,3926 - 0,3913 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,1400 24,1800 EUR/UAH 26,8871 26,9220 RUB/UAH 0,3926 0,3913

Напомним, 16 января 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 24,1700 - 24,1950 грн/доллар, евро 26,9326 - 26,9604 грн/евро, российский рубль 0,3919 - 0,3925 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 17 января 2020 года установил официальный курс на уровне 24,09 гривен за доллар, что на 11 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 17 января установлен на таком уровне: 24,0923 гривен за 1 доллар (+0,1102 грн). При этом курс доллара на 16 января составляет 23,9821 гривен за 1 доллар.

Напомним, премьер-министр Украины Алексей Гончарук утром 17 января заявил, что подает в отставку.

Отметим, по данным НБУ, руководители украинских предприятий ожидают среднее значение обменного курса через 12 месяцев на уровне 27,43 грн/доллар.