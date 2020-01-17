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Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

Новини » Фінанси     17.01.2020 - 10:40
Міжбанк відкрився зниженням курсу долара
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Валютний ринок поки ніяк не відреагував на відставку прем'єра

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 17 січня 2020 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 24,18 гривень за долар, курс купівлі до 24,14 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 4 копійки до 26,92 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 24,1400 - 24,1800 грн/долар, євро 26,8871 - 26,9220 грн/євро, російський рубль 0,3926 - 0,3913 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

24,1400

24,1800

EUR/UAH

26,8871

26,9220

RUB/UAH

0,3926

0,3913

Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

Нагадаємо, 16 січня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 24,1700 - 24,1950 грн/долар, євро 26,9326 - 26,9604 грн/євро, російський рубль 0,3919 - 0,3925 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 17 січня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 24,09 гривень за долар, що на 11 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 17 січня встановлено на такому рівні: 24,0923 гривень за 1 долар (+0,1102 грн). При цьому курс долара на 16 січня становить 23,9821 гривень за 1 долар.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук вранці 17 січня заявив, що подає у відставку.

Зазначимо, за даними НБУ, керівники українських підприємств очікують середнє значення обмінного курсу через 12 місяців на рівні 27,43 грн/долар.

Український бізнес дав прогноз курсу долара на рік НБУ на 17 січня підвищив офіційний курс долара
Теми: Курс долара
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